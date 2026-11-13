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Окупанти за добу втратили 2590 осіб та 1160 БпЛА – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 2590 осіб та 1160 БпЛА – Генштаб

Сили оборони України за добу ліквідували 2590 окупантів, 44 артилерійські системи, 1160 БпЛА, а також 469 авто та 6 одиниць спецтехніки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у Телеграм.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.26 склали особового складу – близько 1 618 920 (+2590) осіб, танків – 12 472 (+1) од., бойових броньованих машин – 25 731 (+11) од., артилерійських систем – 52 322 (+44) од., РСЗВ – 2 271 (+2) од., засоби ППО – 1 756 (+0) од., літаків – 452 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 3 136 (+6) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 607 083 (+1160) од., крилаті ракети – 5 196 (+0) од., кораблі / катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 174 307 (+469) од., спеціальна техніка – 4 905 (+6) од.", – йдеться в повідомленні.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#війна #окупанти #генштаб #статистика
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