13 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

13 листопада в Україні та світі відзначають Міжнародний день незрячих, Всесвітній день доброти, День симфонічного металу.

Православна церква вшановує пам'ять святителя Іоанна Золотоустого.

День 1726 Російська агресія - Day 1726 Russian aggression

Міжнародний день незрячих

Відзначається щорічно відповідно до рішення ВООЗ.

Встановлений за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я. Цей день має на меті привернути увагу до проблем людей з вадами зору, підтримати їхнє право на рівні можливості та висвітлити необхідність інтеграції таких людей у суспільство. Дата обрана на честь дня народження Валентина Гаюї, французького педагога, який став одним із перших у світі вчителів для незрячих. У XVIII столітті він відкрив у Парижі першу школу для сліпих дітей, де використовували спеціально розроблені методи навчання. Його діяльність стала поштовхом до розвитку освіти для людей з вадами зору.

День симфонічного металу

Неофіційне свято для шанувальників цього унікального жанру музики. Симфонічний метал – це піджанр важкого металу, що поєднує елементи класичної музики та симфонічних аранжувань із важкими гітарними рифами, потужними ударними та, часто, оперним або хоровим вокалом. Цей жанр виник у Європі у 90-х роках, і серед перших його представників були гурти Nightwish (Фінляндія), Within Temptation (Нідерланди), Therion (Швеція), Epica та інші.

Народилися в цей день:

190 років від дня народження Ярослава Домбровського (1836–1871), польського політичного та військового діяча (Франція);

130 років від дня народження Доміана Івановича Козачковського (1896–1967), українського актора, режисера, засновника театру "Рух" у Полтаві, театру в Кам’янці-Подільському, Першого українського театру музичної комедії у м. Юзівка (нині – Донецьк);

120 років від дня народження Турборг Еуд Недреос (1906–1987), норвезької письменниці;

110 років від дня народження Романа Федоровича Єфименка (1916–1996), українського графіка, книжкового ілюстратора;

100 років від дня народження Михайла Севастяновича Прокопюка (1926–2001), українського художника.

Ще цього дня:

1851 - Вводять у дію Миколаївську залізницю;

1918 - Уряд Гетьмана Павла Скоропадського звільняє з в'язниці Симона Петлюру, який одразу поїхав до Білої Церкви організовувати повстання;

1918 - Розпочинається таємне засідання Української національної спілки, на якому створено Директорію УНР — найвищий орган державної влади;

1918 - У Львові Українська національна рада ухвалює тимчасовий основний закон, яким проголошено Західноукраїнську Народну Республіку;

1997 - Відбувається перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України;

2007 - Європарламент дає згоду на набуття чинності угод Євросоюзу з Україною про спрощення візового режиму та реадмісію.

Церковне свято

День пам’яті святого святителя Івана Златоустого, архиєпископа Царгородського

Він народився 349 року в Константинополі (сучасний Стамбул) і був відомий своєю великою проповідницькою діяльністю та впливом на розвиток християнства. Іван Златоустий був архієпископом Царгородським (Константинопольським) від 398 до 404 року.

Він відомий своїми проповідями, які були наповнені духовною силою та глибоким розумінням Біблії. Його проповіді викликали велике захоплення та впливали на життя тисяч людей. Святитель Іван Златоустий помер 407 року, але його духовна спадщина продовжує жити і сьогодні. Його проповіді та твори є важливими для християнської духовності та впливають на життя вірян у всьому світі.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Герман, Іван.

З прикмет цього дня:

Ясна погода обіцяє сильний вітер, а яскраві зорі — морозну зиму без сльоти. Також є повір'я, що на деревах іній віщує багатий урожай, а гучне цвірінькання горобців — наближення тепла.

Цього дня не можна лаятися, лихословити, сваритися. Не відмовляти в допомозі тим, хто її потребує, бо проведете Новий рік в бідності. Не слід вирушати в далеку подорож.