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Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Вінницю зросла до двох жінок – мер

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Дві жінки дістали травми та були госпіталізовані внаслідок російської повітряної атаки на Вінницю, де вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки й дитячий садок, повідомив міський голова Сергій Моргунов у п'ятницю вранці.

"Дві жінки травмовані внаслідок чергової російської атаки на Вінницю. Їх доставили до лікарень, де надають необхідну медичну допомогу. Горів житловий будинок. Є пошкодження вибуховою хвилею інших приватних осель, багатоквартирних будинків та дитсадку. На місцях працюють служби", – написав Моргунов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, одна людина постраждала та зазнали пошкоджень приватні житлові будинки у Вінниці внаслідок російської повітряної атаки.

Джерело: https://t.me/morgunovofficial/12176

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Редактор · Політичні новини
#постраждалі #вінниця #атака
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