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Кількість поранених внаслідок удару БпЛА по багатоповерхівці в Рівному зросла до шести людей – ОВА

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Кількість постраждалих унаслідок влучання російського безпілотного літального апарату в багатоповерховий житловий будинок у Рівному зросла до шести осіб, зокрема поранення дістали двоє дітей, повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у ніч на п'ятницю.

"За уточненою інформацією, поранено шестеро людей, з них двоє діти. Ремонтні роботи у будинку, зокрема, встановлення вікон, плануємо розпочати вже зранку", – написав Коваль у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, п'ятеро людей дістали поранення внаслідок удару російського безпілотного літального апарата по багатоповерховому житловому будинку в Рівному, де виникла пожежа у двох квартирах.

Джерело: https://t.me/oleksandrkoval_rv/13197

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Редактор · Політичні новини
#удар #рівне #постраждалі
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