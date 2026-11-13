Кількість поранених внаслідок удару БпЛА по багатоповерхівці в Рівному зросла до шести людей – ОВА

Кількість постраждалих унаслідок влучання російського безпілотного літального апарату в багатоповерховий житловий будинок у Рівному зросла до шести осіб, зокрема поранення дістали двоє дітей, повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у ніч на п'ятницю.

"За уточненою інформацією, поранено шестеро людей, з них двоє діти. Ремонтні роботи у будинку, зокрема, встановлення вікон, плануємо розпочати вже зранку", – написав Коваль у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, п'ятеро людей дістали поранення внаслідок удару російського безпілотного літального апарата по багатоповерховому житловому будинку в Рівному, де виникла пожежа у двох квартирах.

Джерело: https://t.me/oleksandrkoval_rv/13197