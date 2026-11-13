Одна людина постраждала та пошкоджено приватні будинки внаслідок ворожої атаки на Вінницю – ОВА

Одна людина постраждала та зазнали пошкоджень приватні житлові будинки у Вінниці внаслідок російської повітряної атаки, повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна у ніч на п'ятницю.

"Внаслідок останньої ворожої атаки у місті Вінниця пошкоджено приватні житлові будинки. Станом на зараз відомо про одну постраждалу людину. Усі відповідні служби працюють на місці події", – написала Заболотна у своєму телеграм-каналі.

Екстрені та комунальні служби ліквідовують наслідки обстрілу безпосередньо в районах ураження.

Джерело: https://t.me/NataliaZabolotna_VinODA/28276