Повторне обмеження Starshield в Україні потребує відновлення сервісу та встановлення відповідальних – Блюменталь

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив про повторне обмеження роботи захищеної військової системи супутникового зв'язку Starshield в Україні та закликав негайно відновити повноцінне функціонування сервісу і встановити посадових осіб, відповідальних за ухвалення такого рішення.

"Знову обмежено Starshield – що паралізує ключову українську оборону проти масованих російських бомбардувань – буквально посилюючи смерть і руйнування. Американці заслуговують знати, хто тримає контроль – щоб притягнути їх до відповідальності. І негайно відновити сервіс", – написав Блюменталь у соцмережі X у ніч на п'ятницю.

Раніше, сенатор Сполучених Штатів Америки від демократичної партії Річард Блюменталь разом зі своїми колегами закликав президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа скасувати нещодавню угоду про зняття санкцій на ексопрт російського дизелю.

Джерело: https://x.com/SenBlumenthal/status/2120966219029238097?a=20PTvL22bg95j6G9CsU&s=20