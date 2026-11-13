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П'ятеро людей постраждали внаслідок влучання ворожого безпілотника в багатоповерхівку в Рівному – ОВА

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П'ятеро людей дістали поранення внаслідок удару російського безпілотного літального апарата по багатоповерховому житловому будинку в Рівному, де виникла пожежа у двох квартирах, повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у ніч на п'ятницю.

"Багатоповерхівка у Рівному стала ціллю ворожого безпілотника. Загорання сталося у двох квартирах. Усі служби на місці. Наразі відомо про п'ятьох поранених. Міська влада готує відселення людей", – написав Коваль у своєму телеграм-каналі.

Екстрені служби ліквідовують наслідки влучання на місці події, тоді як муніципальні органи влади організовують тимчасове розміщення мешканців пошкодженого будинку.

Джерело: https://t.me/oleksandrkoval_rv/13194

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Редактор · Політичні новини
#удар #рівне #постраждалі
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