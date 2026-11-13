Зеленський назвав три головні результати зустрічі з Віткоффом і Кушнером за підсумками переговорного тижня

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі в Ірландії з представниками президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером виокремив три ключові результати дипломатичної роботи тижня: підготовку найбільшого за час війни обміну полоненими, залучення Європи за стіл переговорів на рівних умовах та організацію наступних багатосторонніх зустрічей, повідомив він у ніч на п'ятницю.

"Зустрілись в Ірландії зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером за підсумками всіх перемовин тижня. Перше: гуманітарний результат – буде звільнення полонених, і розраховуємо на найбільший обмін за час цієї війни. Другий результат: ще активніше залучаємо європейських представників до дипломатії, щоб вони на рівних умовах були за столом перемовин. Україна завжди захищає інтереси всієї Європи. Третє: готуємо ще й наступні багатосторонні зустрічі. Дипломатія і надалі буде активною", – написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Глава держави висловив вдячність американським спецпосланцям за високу інтенсивність комунікації, а також подякував Ірландії за організацію саміту Європейської політичної спільноти та надання майданчика для проведення переговорів.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21811