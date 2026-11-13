Кушнер і Віткофф у Москві узгодили з Путіним участь Європи в переговорах та звільнення тисяч полонених

Представники президента Сполучених Штатів Джаред Кушнер і Стів Віткофф за підсумками переговорів в Абу-Дабі та зустрічі в Москві з Володимиром Путіним фіналізували домовленість про повернення тисяч військовополонених, досягли згоди Кремля на залучення Європи за стіл переговорів і предметно опрацьовують із Києвом плани повоєнної безпеки та економічного розвитку України, повідомили спецпосланці на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні в ніч на п'ятницю.

"Другий, а можливо, і найважливіший результат полягає в тому, що тепер після Росії американська команда також підтвердила проведення обміну військовополоненими. Це буде, як сказали мені Стів і Джаред, наймасштабніший обмін військовополоненими, і ці хлопці, наші воїни повернуться додому. Тож я дуже вдячний усім нашим перемовникам. Це реальний результат, це дуже важливо, це успіх насамперед для родин, звісно, і для всіх нас, що люди повернуться додому до своїх сімей", – заявив Зеленський після переговорів з американськими спецпосланцями.

Президент України подякував радникам із національної безпеки та переговорним групам, які досягли прогресу під час тристороннього блоку зустрічей в Абу-Дабі, і висловив переконання, що кожен наступний раунд має приносити конкретний результат і наближати завершення війни. Крім того, президент наголосив на досягненні американською стороною поступу щодо участі Європи в наступній зустрічі безпосередньо в складі переговорних команд із повноцінним правом голосу.

"Потім американська сторона, американська група досягла прогресу щодо європейців, і це важливо, що наступного разу, на наступній зустрічі Європа буде під час переговорів, буде в переговорній команді не якось опосередковано, не окремо – вони матимуть голос. Це важливо для нас, тому що війна триває в Європі, ми будемо членом ЄС у майбутньому, і саме тому для процвітання та для гарантій безпеки дуже важливо мати Європу", – зазначив Зеленський, додавши, що сторони працюватимуть над організацією наступної зустрічі за участю всіх перемовників найближчим часом.

Зі свого боку Кушнер назвав дискусію із Зеленським змістовним підсумком попередніх трьох днів, упродовж яких американські представники провели багатогодинні нічні та ранкові переговори в Абу-Дабі, після чого пізно ввечері вилетіли до Латвії, а звідти вирушили до Москви на детальну зустріч із Володимиром Путіним та його переговорною групою у складі Юрія Ушакова, Кирила Дмитрієва і Володимира Мединського.

"Ми провели ґрунтовні дискусії за багатьма напрямами та змогли фіналізувати домовленість про обмін військовополоненими, що є дуже важливою річчю. Очевидно, що ця війна зачепила багатьох людей, і повернення цих тисяч людей до їхніх родин, я вважаю, стане дуже вагомим етапом. Ми також дуже тісно працювали впродовж останніх кількох місяців із європейцями, і я вважаю це вкрай важливим: ми не можемо укласти цю угоду без присутності європейців за столом переговорів. Ми говорили Путіну, що вважаємо це дуже важливим, і президент Зеленський рішуче підтримував це та говорив про це від самого початку, і я думаю, що нам вдалося досягти цього з Путіним, і він готовий спробувати", – повідомив Кушнер.

За його словами, прямий діалог за столом переговорів дає змогу спокійно розглянути чутливі питання попри публічні заяви сторін, оскільки люди прагнуть завершення тривалої війни. Спецпосланець також поінформував про тісну співпрацю з командою президента України над повоєнним планом розбудови української економіки та суспільства з огляду на вражаючий потенціал, інноваційність, винахідливість і стійкість, які держава продемонструвала під час захисту від агресії.

"І, очевидно, велика розмова точилася навколо повоєнної безпеки для України та загалом для регіону, щоб гарантувати, що те, що сталося, ніколи не повториться після цієї війни. Тож ми дуже глибоко опрацьовували це з президентом Зеленським, і генерал Гринкевич справді очолював ці зусилля. Я вважаю, що в цьому напрямі продовжує досягатися значний прогрес, тож ми проведемо додаткові обговорення і залишатимемося в тісній координації", – додав представник президента США.

Водночас Віткофф охарактеризував зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах як позитивні, підтвердив підготовку найбільшого звільнення утримуваних осіб і наголосив, що спецпосланці прибули до Дубліна за прямим дорученням президента США Дональда Трампа.

"Але найголовніше те, що президент Трамп сповнений рішучості очолити зусилля задля завершення цієї війни. Саме такі інструкції ми з Джаредом отримали. Саме тому ми прилетіли сюди сьогодні ввечері, щоб особисто зустрітися з президентом і доповісти безпосередньо про позитивні результати, яких, як ми вважаємо, нам вдалося досягти. У нашому графіку вже запланована наступна зустріч, і ми всі дуже наполегливо працюватимемо для досягнення цієї мети", – підсумував Віткофф.

Джерело: https://www.youtube.com/live/dBxapnw6tjQ?si=Hzp7b81rbUP2L20J