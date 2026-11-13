Двоє цивільних загинули внаслідок удару російського FPV-дрона в Шосткинському районі – голова Сумської ОВА

Двоє мирних жителів загинули внаслідок прицільного удару російського FPV-дрона по Середино-Будській громаді Шосткинського району Сумської області, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у ніч на п'ятницю.

"На жаль, сьогодні росіяни прицільним ударом дрона вбили двох цивільних жителів Сумщини. Загинули чоловіки віком 57 та 47 років. Ворог атакував їх FPV-дроном, коли вони перебували біля мотоцикла в Середино-Будській громаді Шосткинського району. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих", – написав Григоров у своєму телеграм-каналі.

Очільник обладміністрації наголосив на щоденних атаках ворожих безпілотників на цивільний транспорт у прикордонних громадах регіону, де діє обов'язкова евакуація, та закликав місцевих жителів скористатися можливістю виїзду до безпечніших населених пунктів задля збереження життя.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/3587