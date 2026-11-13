Четверо людей постраждали внаслідок вечірнього удару РФ по Одеській області – ДСНС

Четверо людей дістали поранення внаслідок вечірнього російського удару по Одеській області, де також виникла масштабна пожежа в адміністративно-виробничій будівлі та зазнали пошкоджень житловий сектор і автотранспорт, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у ніч на п'ятницю.

"Унаслідок атаки спалахнула пожежа в адміністративно-виробничій будівлі на площі 1300 кв. м, пошкоджено вікна багатоповерхівки, два легковики та знищено вантажівку з причепом. Постраждалим надається медична допомога, бажаємо їм швидкого одужання", – ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі.

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу безпосередньо на місці влучання.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/80318