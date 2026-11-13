Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

США й Україна працюють над планом повоєнного розвитку України та гарантіями безпеки – Кушнер

1 хв читати
Додати як джерело

Американська сторона тісно співпрацює з президентом України Володимиром Зеленським і його командою над планом повоєнного розвитку країни, а також опрацьовує гарантії безпеки для України, заявив представник президента США Джаред Кушнер.

"Ми дуже тісно співпрацюємо з президентом Зеленським та його командою над планом повоєнного розвитку України. Потенціал України – неймовірний. Якщо згадати про те, чого вдалося досягти Україні та як вона захищається в цій війні – про її інноваційність, винахідливість, силу, блискучі рішення, – це справді вражає", – сказав Кушнер журналістам у Дубліні.

За словами представниками президента США, також ведеться дуже серйозне обговорення повоєнної безпеки для України, "щоб гарантувати, що події, які відбуваються зараз, більше ніколи не повторяться".

"Ми детально опрацьовуємо ці питання з президентом Зеленським; значну роль у цьому відіграє генерал Грінкевич (командувач Європейського командування США – ІФ-У), і, на мою думку, ми досягаємо значного прогресу. Тож попереду ще багато обговорень; ми продовжуватимемо тісно координувати наші дії і, сподіваюся, незабаром досягнемо ще більшого прогресу", – наголосив він.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#розвиток #повоєнний #сша
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кушнер і Віткофф у Москві узгодили з Путіним участь Європи в переговорах та звільнення тисяч полонених

Представники президента Сполучених Штатів Джаред Кушнер і Стів Віткофф за підсумками переговорів в Абу-Дабі та зустрічі в Москві з Володимиром Путіни…

Читати