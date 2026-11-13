США й Україна працюють над планом повоєнного розвитку України та гарантіями безпеки – Кушнер

Американська сторона тісно співпрацює з президентом України Володимиром Зеленським і його командою над планом повоєнного розвитку країни, а також опрацьовує гарантії безпеки для України, заявив представник президента США Джаред Кушнер.

"Ми дуже тісно співпрацюємо з президентом Зеленським та його командою над планом повоєнного розвитку України. Потенціал України – неймовірний. Якщо згадати про те, чого вдалося досягти Україні та як вона захищається в цій війні – про її інноваційність, винахідливість, силу, блискучі рішення, – це справді вражає", – сказав Кушнер журналістам у Дубліні.

За словами представниками президента США, також ведеться дуже серйозне обговорення повоєнної безпеки для України, "щоб гарантувати, що події, які відбуваються зараз, більше ніколи не повторяться".

"Ми детально опрацьовуємо ці питання з президентом Зеленським; значну роль у цьому відіграє генерал Грінкевич (командувач Європейського командування США – ІФ-У), і, на мою думку, ми досягаємо значного прогресу. Тож попереду ще багато обговорень; ми продовжуватимемо тісно координувати наші дії і, сподіваюся, незабаром досягнемо ще більшого прогресу", – наголосив він.