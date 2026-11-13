Кушнер: мирну угоду щодо України неможливо укласти без участі Європи

Укладення мирної угоди щодо України неможливе без участі європейської сторони, заявив представник президента США Джаред Кушнер, додавши, що американська делегація наголошувала на цьому під час зустрічі з Володимиром Путіним.

"Крім того, протягом останніх кількох місяців ми дуже тісно співпрацювали з європейцями, і, вважаю, це було вкрай важливо. Ми не можемо укласти цю угоду без участі європейської сторони. Ми наголошували президенту Путіну на тому, наскільки це важливо. Президент Зеленський також рішуче підтримує цей підхід – він говорив про це від самого початку. Гадаю, нам вдалося дійти згоди з президентом Путіним, і він готовий спробувати", – сказав Кушнер журналістам у Дубліні.

Він додав, що під час безпосередніх зустрічей європейська і російська сторони зможуть розглянути всі необхідні питання.

"Гадаю, можна сказати – принаймні, саме це ми чуємо від людей, – що вони прагнуть завершення цієї війни. Ця війна триває вже довго. Очевидно, вона торкнулася багатьох людей, і, гадаю, зараз ми зосереджені на тому, що може принести майбутнє", – сказав Кушнер.