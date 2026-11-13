Зеленський заявляє, що американська сторона досягла домовленостей щодо участі в переговорах представників ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що американська сторона досягла домовленостей з Росією про участь в мирних переговорах представників Європейського союзу.

Про це Зеленський сказав у четвер в Дубліні журналістам по завершенню зустрічі з американськими представниками Стівом Віткоффим та Джаредом Кушнером.

"Американська сторона досягла домовленостей щодо участі європейців. Важливо, що наступного разу, на наступній зустрічі, Європа буде безпосередньо залучена до переговорного процесу, у складі переговорної групи, а не окремо чи опосередковано. Вони матимуть право голосу", – повідомив він.

Зеленський наголосив, що для України "це важливо, оскільки війна відбувається в Європі". "У майбутньому ми станемо членом ЄС. Саме тому це має велике значення. Участь Європи є вкрай важливою для нашого процвітання та безпеки", – підкреслив президент України.

Він також повідомив, що робота над досягненням миру для України продовжиться "найближчим часом під час наступної зустрічі, за участі всіх цих перемовників".