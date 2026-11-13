Кушнер заявив про узгодження остаточних умов обміну військовополонених між Україною та РФ

Представник президента США Джаред Кушнер назвав перемовини у Москві "змістовними", додавши, що вдалося узгодити остаточні умови обміну військовополоненими між Україною та РФ.

"Ми провели багато годин в Абу-Дабі: зустрічалися ввечері, а також вранці – до і після основних заходів. Потім, пізно вночі, ми вирушили в дорогу: прилетіли до Латвії, звідти – до Москви. Там ми провели чимало часу, зокрема відбулася дуже детальна й продуктивна зустріч із президентом Путіним. Разом із ним була його переговорна група – Юрій Ушаков і Володимир Мединський", – сказав Кушнер журналістам у Дубліні.

"Нам вдалося узгодити остаточні умови обміну військовополоненими, а це надзвичайно важливо. Ця війна, безумовно, зачепила багатьох людей, і повернення тисяч із них до своїх родин – це, на мою думку, дуже важливий і значущий результат", – зазначив він.