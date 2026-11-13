Україна та РФ проведуть найбільший обмін військовополоненими – Зеленський після зустрічі з представниками Трампа

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Київ. 13 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Україна та Росія за згодою американської сторони домовилися про проведення найбільшого обміну військовополоненими, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"Другий – а можливо, і найважливіший – результат полягає в тому, що американська сторона (як і раніше російська) погодилася на обмін військовополоненими. За словами Стівена і Джареда, це буде наймасштабніший обмін, завдяки якому наші хлопці, наші воїни повернуться додому", – сказав Зеленський журналістам у Дубліні.

Також за словами президента, представники США домоглися прогресу щодо участі європейських представників, оскільки під час наступної зустрічі Європа буде представлена безпосередньо в переговорному процесі "як повноцінна сторона, чий голос буде почуто".

"Це важливо для нас, оскільки війна відбувається в Європі. У майбутньому ми станемо членом ЄС, тому участь Європи є вкрай важливою – як для нашого процвітання, так і для отримання гарантій безпеки", – пояснив президент.

Він додав, що зараз йде робота над організацією наступної зустрічі за участю всіх представників переговорних груп у найближчому майбутньому.