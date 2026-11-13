Україна та РФ проведуть найбільший обмін військовополоненими – Зеленський після зустрічі з представниками Трампа

Україна та Росія за згодою американської сторони домовилися про проведення найбільшого обміну військовополоненими, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"Другий – а можливо, і найважливіший – результат полягає в тому, що американська сторона (як і раніше російська) погодилася на обмін військовополоненими. За словами Стівена і Джареда, це буде наймасштабніший обмін, завдяки якому наші хлопці, наші воїни повернуться додому", – сказав Зеленський журналістам у Дібліні.

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