Сибіга привітав запровадження Великою Британією санкцій проти всіх 10 найбільших нафтових компаній РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Великої Британії запровадити санкційні обмеження проти всіх 10 найбільших нафтовидобувних компаній Російської Федерації та назвав цей крок вагомим внеском у перекриття джерел фінансування російської загарбницької війни, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України у четвер увечері.

"Росія має відчувати дедалі вищу економічну ціну за кожен день продовження агресії. Санкційний тиск повинен посилюватися, необхідно забезпечувати суворіший контроль за дотриманням обмежень, запроваджувати додаткові санкції та рішуче протидіяти їх обходу. Наша кінцева мета чітка – позбавити Москву ресурсів, необхідних для ведення війни", – цитує пресслужба Андрія Сибігу українського МЗС.

Міністр відзначив високий рівень координації з британськими партнерами та постійний обмін інформацією, який допомагає виявляти вразливі місця, ліквідовувати прогалини в санкційному режимі та підвищувати результативність спільних заходів.

Крім того, Сибіга висловив вдячність державному секретарю у закордонних справах Великої Британії Еду Мілібенду за особисте лідерство, рішучість та послідовну підтримку Української держави.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/11035