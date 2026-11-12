Зеленський зустрівся зі спецпредставниками президента США у Дубліні - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Дубліні, де сторони обговорюють результати попередніх переговорів американських представників із російською стороною в Москві.

Як повідомляє Sky News, Віткофф і Кушнер приєдналися до Зеленського після прибуття до Дубліна. Троє учасників зустрічі сіли за стіл переговорів. Очікується, що після зустрічі вони можуть виступити із заявами, однак це ще не підтверджено.

Стів Віткофф після завершення переговорів з Володимиром Путіним заявив, що підтвердив, що до наступних переговорів щодо українського конфлікту долучаться представники Європи.

Як повідомлялося, переговори в Абу-Дабі у вівторок завершилися після обіду й тривали близько чотирьох годин, у середу в столиці ОАЕ відбулися російсько-українські переговори, які тривали близько двох годин, а також раунд переговорів із представниками країн Європи.

Під час переговорів удалося досягти домовленості про масштабний обмін полоненими – 1 тис. на 1 тис. або більше – найближчим часом. Основну увагу приділили питанням гарантій безпеки – для України та Європи загалом. Окремо обговорювали вимоги РФ щодо гарантій безпеки для неї. Також обговорили відновлення України й формування нової архітектури європейської безпеки в умовах кризи довіри. Загалом переговори тривали близько чотирьох годин.

Україну на переговорах представляли голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустем Умєров, керівник Офісу президента України Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибицький, а також голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

США на переговорах представляли спецпосланці президента Дональда Трампа Стівен Віткофф і Джаред Кушнер, а також командувач Європейського командування Збройних сил США та верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО (ОВС) у Європі (SACEUR) генерал Алексус Грінкевич.

Російську делегацію очолював помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Крім того, повідомлялося, що до складу російської делегації входили заступники міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков і Михайло Галузін, начальник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ігор Костюков і заступник начальника Головного оперативного управління російського Генштабу Юрій Жигарловський.

Джерело:https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-russian-soldier-murdered-in-car-blast-as-trump-envoys-to-meet-putin-in-moscow-12541713