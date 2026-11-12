Зеленський у Дубліні погодив позиції з радниками Е4 та ЄС перед зустріччю з Віткоффом і Кушнером

Президент України Володимир Зеленський у Дубліні провів зустріч із радниками з питань національної безпеки країн формату Е4 (Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія), Європейської комісії та Європейської ради напередодні переговорів із представниками президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером за підсумками їхнього візиту до Російської Федерації, повідомив президент України у четвер увечері.

"Обговорили зустрічі, які відбулися цими тижнями і днями в Брюсселі та Абу-Дабі. Ми всі позитивно оцінюємо відновлення переговорів. Але потрібно, щоб пошук рішень, які можуть допомогти із закінченням цієї війни, був реалістичним, прагматичним і максимально залучав Європу. Також обмінялися думками перед моєю зустріччю з представниками Американського Президента Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, яка буде сьогодні в Дубліні за підсумками поїздки Американської сторони в Росію", – написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Президент також подякував європейським радникам із національної безпеки за конструктивну позицію, підтримку України та активну залученість у комунікацію з американською стороною.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21807