Зеленський обговорив із Мелоні переговори в Абу-Дабі та постачання ракет для ППО взимку

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, під час якої поінформував про перебіг переговорів в Абу-Дабі та подальші дипломатичні кроки, а також обговорив посилення української протиповітряної оборони і постачання ракет для захисту енергетики взимку, повідомив він у четвер увечері.

"Розповів про переговорний трек, зокрема про зустрічі в Абу-Дабі та наступні дипломатичні кроки. Важливо, щоб Європа повноцінно була залучена до процесу, коли йдеться про завершення війни, гарантії безпеки та майбутнє всього нашого континенту. Обговорили також оборонні потреби України на тлі постійних російських ударів по наших містах та енергетичній інфраструктурі. Передусім це посилення нашої ППО та ракети для систем, які критично необхідні для захисту людей цієї зими", – написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Президент наголосив на важливості повноцінної участі європейських партнерів у виробленні рішень щодо досягнення миру й архітектури безпеки на континенті та подякував уряду Італії за послідовну підтримку України.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21806