Зеленський і Макрон обговорили залучення Європи до переговорів і потреби енергетики після понад 310 ударів РФ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої лідери обговорили підсумки багатосторонніх переговорів у Дубліні, скоординували позиції напередодні засідання Коаліції охочих у Берліні та розглянули потреби в підтримці української енергосистеми після понад 310 цілеспрямованих ударів Російської Федерації від початку листопада, повідомив він у четвер увечері.

"Зустрівся з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили результати багатосторонньої зустрічі в Дубліні та скоординували позиції перед засіданням Коаліції охочих у Берліні. Зараз усі наші партнери уважно стежать за ситуацією в дипломатії. І для нас важливо, щоб Європа була не просто поінформована, а максимально залучена в переговори", – написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Глави держав також розглянули оперативну обстановку на фронті та наслідки російських обстрілів, які спричинили складну ситуацію в містах і громадах Вінницької, Рівненської, Київської, Дніпропетровської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Чернігівської, Харківської, Донецької та Запорізької областей.

"Тільки з початку цього місяця Росія цілеспрямовано вдарила більш ніж 310 разів по об'єктах енергетики в Україні. Майже 700 тисяч сімей без електропостачання станом на зараз. Звісно, ми робимо все можливе для відновлення. Але нам дуже потрібна підтримка партнерів", – наголосив президент України.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21805