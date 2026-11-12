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Зеленський і Бабіш обговорили передачу Чехією локомотивів для Укрзалізниці та економічну співпрацю

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем, під час якої сторони обговорили економічну співпрацю, європейську інтеграцію України та відновлення логістики після ударів Російської Федерації, яка лише за минулий місяць уразила 60 українських локомотивів, повідомив глава Української держави у четвер увечері.

"Поінформував про ситуацію з російськими обстрілами інфраструктури та логістики, про те, як складно в багатьох містах, та потреби для відновлення. Тільки за минулий місяць росіяни уразили 60 локомотивів. Цінуємо, що цього місяця було рішення Чехії підтримати Укрзалізницю локомотивами. І ми дуже розраховуємо, що зможемо знайти і нові формати підтримки та співпраці", – написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Глава держави також висловив вдячність за візит чеської бізнес-делегації в Україною, у межах якого профільні команди опрацювали конкретні спільні проєкти для подальшої реалізації. Крім того, співрозмовники відзначили зростання двостороннього товарообігу в поточному році та домовилися розвивати взаємодію за всіма визначеними напрямами.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21804

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#чехія #локомотиви #зеленський
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