В Україні планують до кінця 2027 р ухвалити законопроєкт щодо можливостей запровадження платних доріг – Мінінфраструктури

Україна має до кінця 2027 року ухвалити законопроєкт, який створить правові умови для запровадження платних доріг, однак фактичний запуск таких доріг наступного року не є зобов'язанням перед Європейською комісією, повідомив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач.

"Ми сьогодні працюємо над законопроєктом, він відповідно до домовленості з Європейською комісією, які ми на себе взяли зобов'язання, має бути прийнятий в парламенті до кінця наступного року. Тобто до кінця наступного року в нас має бути точно закон, який каже, що в Україні можуть створювати платні дороги", – додав Деркач у подкасті "Що з економікою" Центру економічної стратегії (ЦЕС).

За його словами, запуск платних доріг є обов'язковим критерієм Європейського Союзу, зокрема частиною законодавства ЄС в межах якого Україна зобов'язана встановити юридичну рамку і можливість відповідного запуску.

Серед іншого, він додав, що вимоги ЄС передбачають запровадження плати за користування дорогами для комерційного транспорту, зокрема вантажівок та автобусів та не стосується в обов'язковому порядку всіх транспортних засобів.

"Країна може внести правила і сказати: всі транспортні засоби платять за дорогу в тому, в тому чи іншому випадку або варіанті. Це перше, це юридична рамка", – зауважив Деркач.

Перший заступник міністра уточнив, що між Європейською комісією було досягнуто домовленостей, які не передбачають необхідності запровадження конкретної платної дороги вже наступного року, таким чином достатньо буде ухвалити законодавчу рамку, яка дозволить визначити механізм її подальшої реалізації.

Згідно з його слів, одним із можливих механізмів створення платних доріг є, наприклад, публічно-приватне партнерство (ППП), за якого приватна компанія будує дорогу, а потім протягом визначеного періоду отримує кошти за проїзд відповідною дорогою, компенсуючи таким чином вкладені інвестиції.

Водночас, на його думку, наразі такий механізм є нереалістичним для України, зокрема через значну кількість доріг, які потребують реконструкції, а не будівництва з нуля паралельно.

Серед іншого Деркач повідомив, що наразі готуються кілька перших в Україні проєктів ППП у дорожній галузі, які передбачатимуть будівництво або розширення доріг приватним партнером.

"Тобто компанія будує дорогу за 2 роки, а потім 13 років її утримує. Проєкт 15 років. І ось після того, як компанія побудувала дорогу, держава починає виплачувати всі ці 13 років за утримання і в умовне розтермінування ті кошти, які вона вклала вбудівництво", – пояснив Деркач.

Він зауважив, що органи місцевого самоврядування теж можуть користуватися відповідним інструментом.

"Тому тут, я думаю, що це такий хороший інструмент (ППП-ІФ-У), який дозволить Україні збудувати нові якісні дороги і відремонтувати існуючі. Тому що грошей просто в державному бюджеті не буде ще, я думаю, декілька років", – висловив таку думку Деркач.

Джерело: https://youtu.be/abNWFaIClAU?si=hJdcm1DParaMvlVa