Зеленський обговорив із європейськими партнерами в Дубліні ракети для ППО, енергетичну допомогу та нові внески до PURL

Президент України Володимир Зеленський у Дубліні обговорив із європейськими партнерами питання постачання ракет для ППО, енергетичну підтримку України, будівництво нових укриттів, фінансову стійкість і гарантії безпеки.

«Говорили про те, як посилити підтримку України на тлі постійних російських атак. Передусім – про ракети для ППО, енергетичну підтримку та будівництво нових укриттів. Також обговорили фінансову стійкість України, нові внески до програми PURL та гарантії безпеки. Розраховуємо на підтримку партнерів у всіх цих питаннях», – написав Зеленський у телеграм-каналі.

За його словами, у зустрічі взяли участь президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, президент Литви Гітанас Наусєда, прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Канади Марк Карні, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

Зеленський повідомив, що наступного тижня в Берліні запланована зустріч Коаліції охочих, під час якої партнери продовжать координацію.

Окремо президент привітав новий пакет санкцій Великої Британії проти російського нафтового сектору. За його словами, Велика Британія стала першою країною, яка запровадила санкції проти всіх десяти найбільших російських виробників нафти.

«Ще один крок до обмеження ресурсів, за рахунок яких Росія фінансує війну», – зазначив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21803