Кошта назвав пріоритети Європи в переговорах для України та принципи справедливого миру

Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав пріоритети Європи в переговорах щодо миру для України та принципи, на яких має оснований справедливий мир для України.

"Важливо нагадати про пріоритети Європи в поточних переговорах. Вони чіткі та залишаються незмінними. По-перше, досягнення припинення вогню. По-друге, відновлення судноплавства в Чорному морі. По-третє, створення умов для мирної угоди", – сказав він у четвер в Дубліні на пресконференції, яка відбулася по завершенню саміту Європейської політичної спільноти, в якому участь взяв президент України Володимир Зеленський.

Кошта констатував, що "досі в цьому напрямку досягнуто обмеженого конкретного прогресу, оскільки досі Росія продовжує зосереджуватися на ескалації війни". "Вона ще не продемонструвала, що надає пріоритет миру, а не домінуванню", – зазначив він.

Разом з тим, президент Європейської ради відзначив, що "темпи дипломатії прискорюються", а тому "важливо пам'ятати, що тривалий мир має бути справедливим миром". "А справедливий мир, мир, який дозволяє відновити безпеку в Європі, має бути закріплений на чітких принципах. По-перше, Україна є суверенною державою, як і будь-яка інша держава в Європі. Вона повинна залишатися вільною обирати свої союзи та партнерства… По-друге, майбутнє європейської безпеки не може обговорюватися та вирішуватися без Європи. Саме тому Європейський Союз разом з НАТО та кількома європейськими країнами відіграє свою роль у поточних дипломатичних зусиллях", – деталізував Кошта.

Третій принцип, за його словами, стосується європейської архітектури безпеки. "Важливо пам'ятати, що Європа діє як усталена європейська архітектура безпеки. На жаль, в останні десятиліття Росія вирішила підірвати її силою, що призвело до вторгнення в Україну. Але ми рішуче налаштовані продовжувати дотримуватися тих самих фундаментальних принципів, які десятиліттями керували зовнішньою політикою та мирними європейськими народами. Суверенна рівність між європейськими народами, утримання від погрози силою або її застосування, непорушність кордонів, територіальна цілісність держав, мирне врегулювання спорів – ці принципи міжнародного права й надалі будуть керувати Європейським Союзом у будь-яких переговорах щодо миру в Україні та безпеки в Європі", – нагадав президент Європейської ради основні принципи європейської архітектури безпеки.

Кошта уникнув відповідати на запитання, хто буде представляти ЄС на переговорах, зазначивши лише, що це – командна робота. "Ми чітко заявляємо про свою готовність до діалогу та переговорів. І, безумовно, для кожної окремої теми в нас знайдеться відповідна людина, яка зможе виступити від імені європейців", – сказав президент Євроради.

Його слова підтримав прем'єр-міністр Ірландії Міхаель Мартін: "Гадаю, Антоніу мав рацію, назвавши це командною роботою. Хочу також підкреслити: так, Європа повинна мати єдиний, узгоджений голос за столом переговорів. Але йдеться не лише про Європейський Союз. У сьогоднішньому форматі, наприклад, у зустрічі групи "Друзі Європи", яку модерував прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, також брав участь прем'єр-міністр Канади (Марк Карні – ІФ-У)", – повідомив він.