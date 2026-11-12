Кабмін схвалив законопроєкт про оновлення Стратегії державної екополітики до 2030р

Кабінет міністрів України схвалив розроблений Міністерством економіки та довкілля законопроєкт про оновлення Стратегії державної екологічної політики до 2030 року та подав його на розгляд Верховної Ради.

Згідно з повідомленням на сайті міністерства, документ визначає ключові пріоритети України у сфері охорони довкілля до 2030 року, серед яких - відновлення пошкоджених війною територій, адаптація до зміни клімату та інтеграція зобов’язань щодо виконання бенчмарків для вступу до Євросоюзу.

Зокрема, законопроєкт передбачає системну фіксацію й оцінку шкоди, завданої російською агресією, картографування забруднених ділянок і визначення пріоритетів їх очищення, а також врахування стану довкілля й кліматичних ризиків під час планування використання води, землі та інших природних ресурсів. Крім того, пропонується поліпшувати якість повітря в містах шляхом поєднання моніторингу із заходами зі зниження забруднення та застосування принципу "забруднювач платить", а також зменшувати обсяги відходів через ширше повторне використання виробничих залишків, побічних продуктів і матеріалів від руйнувань замість первинної сировини.

Документ також фокусується на вдосконаленні екомоніторингу й контролю, правилах поводження з хімічною продукцією, запобіганні промисловому забрудненню та оцінюванні впливу планів, програм і окремих проєктів на довкілля.

"Щоб відновлювати території, пошкоджені війною, потрібно знати, де забруднені вода й ґрунти, які ризики це створює для людей і природи та де слід діяти першочергово. Законопроєкт закладає ці завдання в екологічну політику до 2030р. Він також враховує, що під час відновлення потрібно готуватися до посух і повеней, раціонально використовувати природні ресурси та запобігати новому забрудненню", - наводяться у повідомленні слова заступниці міністра економіки та довкілля України Ірини Овчаренко.

Як повідомлялося, роботу над оновленням ухваленої у 2019 році Стратегії державної екологічної політики у профільному міністерстві розпочали в січні 2026 року. Тоді під час засідання робочої групи за підсумками аналізу виконання документа за 2019–2025 роки обговорювалася також пропозиція продовжити дію стратегії до 2035 року та посилити фокус на прифронтових регіонах.