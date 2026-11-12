Понад 100 членів Конгресу США вимагають від Трампа та компанії SpaceX пояснити причини втрати Україною доступу до системи Starshield

Понад 100 членів Конгресу США вимагають від адміністрації президента Дональда Трампа та компанії SpaceX пояснити причини втрати Україною доступу до системи Starshield та негайно відновити її роботу.

Про це йдеться в офіційній заяві двопартійної фракції України в Конгресі США, а також в дописі конгресмена Дона Бейкона.

"Від імені 105 членів двопартійної конгресової групи з питань України ми вимагаємо від адміністрації Трампа та компанії SpaceX повного звіту про те, як і чому це сталося, а також негайних заходів для відновлення повного доступу до системи Starshield", – йдеться у заяві фракції, що оприлюднена у соціальній мережі Х у четвер.

"Обмеження та зниження швидкості роботи Starshield (військового напрямку Starlink) знову вступили в силу, що заважає Україні захищатися. Незалежно від того, чи це рішення ухвалила виконавча влада, чи пан Маск, воно призводить до загибелі ще більшої кількості українців. Ці дії допомагають військовому злочинцю Путіну. Конгрес повинен провести ретельний контроль у цій справі та чітко визначити відповідальних", – написав Бейкон у соціальній мережі Х.

Як повідомлялося, 12 листопада 2026 року президент України Володимир Зеленський повідомив про значні перебої в роботі Starshield уздовж усієї лінії фронту та на окупованих територіях, що ускладнило перехоплення російських безпілотників.

Перший випадок штучного уповільнення Starshield і Starlink (обмеження швидкості руху терміналів до 161 км/год) стався 14 жовтня 2026 року.