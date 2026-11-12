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Уряд разом із парламентарями узгодили законодавчі пріоритети для отримання міжнародної фінансової допомоги

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Уряд разом із парламентарями узгодили законодавчі пріоритети для отримання міжнародної фінансової допомоги
Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук спільно з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким провели робочу нараду за участю народних депутатів та членів уряду – підбили підсумки тижня, узгодили пріоритети подальшої спільної роботи та обговорили підготовку Державного бюджету на 2027 рік до другого читання.

"Разом із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, народними депутатами та урядовцями підбили підсумки пленарного тижня й узгодили пріоритети подальшої спільної роботи", – написав Корецький у Телеграмі у четвер за підсумками цієї наради.

За словами прем'єра, він подякував народним депутатам, які цього тижня проголосували за важливі законопроєкти. "Це ухвалення відкриває доступ до частини критично необхідного для країни міжнародного фінансування", – наголосив Корецький.

"Продовжуємо спільну роботу, щоб зберегти темп і у повному обсязі отримати необхідну міжнародну фінансову допомогу. Від цього залежать фінансова стійкість та обороноздатність держави", – наголосив Корецький. За його словами, окремо обговорили підготовку Державного бюджету на 2027 рік до другого читання. "Він передусім має забезпечувати потреби оборони, зберігати фінансову стабільність та гарантувати українцям необхідну підтримку", – наголосив Корецький.

Як нагадали у Телеграм-каналі Верховної Ради, серед важливих рішень тижня – ухвалення антикорупційного законодавства відповідно до стандартів ОЕСР, продовження підвищеної ставки податку на прибуток банків у 2027 році та ратифікація угод із Європейським інвестиційним банком щодо залучення 100 млн євро на створення соціального житла. Також у першому читанні підтримали законодавчі зміни, необхідні для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

"Наш пріоритет – своєчасне виконання євроінтеграційних зобов'язань і забезпечення міжнародної фінансової підтримки України. Працюємо над спільною дорожньою картою розгляду законодавчих ініціатив, необхідних для продовження реформ і залучення зовнішнього фінансування", – підкреслив Стефанчук, висловлювання якого наводиться у дописі у Телеграмі..

 

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#парламент #законотворчість #уряд
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