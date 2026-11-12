Костянтинівка майже цілком під контролем ЗСУ – DeepState

Місто Костянтинівка Донецької області перебуває під контролем Збройних сил України, повідомляє OSINT-проєкт DeepState у відповідь на пропозицію Володимира Путіна провести там гуманітарну операцію, аналогічну операції в окупованому російськими військами місті Олешки Херсонської області.

"Найкраща гуманітарна місія в Костянтинівці буде здійснена у вигляді припинення штурмових дій московитами та зупинка повної руйнації міста через обстріли, які вони здійснюють через неможливість захопити населений пункт. Всі інші спроби – це лицемірство, яким прикривається путін, щоб скористатися ситуацією для своєї вигоди на полі бою. На таке ні в якому разі погоджуватися не можна", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі проєкту.

В DeepState наголошують, що битва за Костянтинівку триває, і ситуація в місті є надвичайно складною. "За нього йдуть активні бої. Противник здійснює просочування та намагається накопичити свої сили для окупації, але українські військові дають відсіч цим спробам і докладають всіх зусиль, щоб втримати населений пункт. Ворог в свою чергу намагається обійти місто та сформувати оточення для угрупування сил українських бійців, які там перебувають. Цьому також пробують запобігти", – повідомляють експерти.

Згідно з мапою проєкту, переважна більшість території міста перебуває у тзв "районі проникнення" (сірій зоні), але центральна та північна його частина (близько 20% території) контролюється Силами оборони України. Лише кілька кварталів приватного сектору та промислової зони на південно-західних околицях міста з боку села Іллінівка контролюються окупантами (менше 5% території).

Як повідомлялося, Путін на зустрічі з спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа й Джареда Кушнера в четвер в Москві, зокрема, запропонував провести гуманітарну операцію в Константинівці, аналогічну операції в місті Олешки, і стверджував, що РФ гарантуватиме безпеку, оскільки нібито "на розмінування потрібно п'ять діб".

У відповідь на це радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що українській стороні необхідно з'ясувати деталі можливої організації гуманітарного коридору з Костянтинівки, оскільки РФ може використати таку операцію для перекидання техніки та ротації військових. "Враховуючи, що в Олешки вони (РФ – ІФ-У) завели техніку і ротували військових під прикриттям гуманітарної операції, то ясно, що вони хочуть в Костянтинівці", – сказав він.

Віткофф і Кушнер полетіли в РФ з Абу-Дабі, де відбулися тристоронні перемовини представників України, США та РФ, а після Москви полетіли до Дубліна, де зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським. Після першого дня зустрічей в Абу-Дабі 10 листопада Зеленський, зокрема, повідомив, що члени російської делегації на перемовинах стверджували, що російські війська контролюють половину території Донецької області, яка насправді підконтрольна Силам оборони України. "Йдеться не про якесь одне село, а про насправді величезну територію. Причому це озвучували військові, представники російської розвідки – вони говорили про це цілком серйозно… У нас є відеодокази і все, що підтверджує, що ми контролюємо ці території – там перебувають наші люди, наші військові", – сказав він.

Зеленський пояснив це тим, що "ми живемо в різних світах, гадаю, і Путін перебуває в зовсім іншому інформаційному просторі – це інша реальність".

Гуманітарний режим припинення вогню в Олешках діяв з 27 жовтня по 1 листопада включно. За цей час в місто була доставлена критична допомога та проведена евакуація майже 800 мирних жителів звідти. Гуманітарну допомогу мешканцям Олешків, які вирішили залишитися в місті, планують доставляти щонайменше раз на місяць. Також продовжується робота над можливістю організації додаткового безпечного виїзду мешканців Олешків та інших населених пунктів Олешківської громади на підконтрольну Україні територію.