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Зеленський: від перебоїв у роботі Starshield на фронті виграє тільки Росія

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Зеленський: від перебоїв у роботі Starshield на фронті виграє тільки Росія
Фото: SpaceX

Перебої в роботі супутникового зв'язку Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях України обмежують можливості перехоплення реактивних "шахедів", чим користується Росія, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Дубліні.

"Крім постійного дефіциту антибалістики, яким користується Росія, щоб розбивати нашу енергетику, значних складнощів додають перебої в роботі Starshield вздовж лінії фронту і на українських тимчасово окупованих територіях. Це значно обмежує можливості перехоплювати реактивні "шахеди". Звісно, виграють від цього тільки росіяни", – написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

За його словами, лише за перший тиждень листопада РФ запустила по Україні 115 ракет різних типів, тисячі керованих авіабомб та реактивних "шахедів".

Зеленський зазначив, що на тлі активізації тристоронніх переговорів Україна має бути забезпечена ракетами для систем ППО.

"Штучні обмеження не працюють на мир – вони працюють на агресора. Дякую, Марку, за готовність допомагати з PAC-2 і PAC-3", – наголосив президент.

 

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#нато #starshield #зеленський
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