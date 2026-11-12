Україна розраховує найближчим часом отримати від ЄС енергетичні та гуманітарні пакети допомоги – Зеленський

Україна розраховує найближчим часом отримати від Європейського Союзу енергетичні та гуманітарні пакети допомоги, а також підтримку в облаштуванні укриттів, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Дубліні.

"Обговорили також домовленості з ЄС про додаткову підтримку для проходження зими. Розраховуємо вже найближчим часом отримати енергетичні та гуманітарні пакети, допомогу з укриттями", – написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він також поінформував європейських партнерів про зустрічі в Абу-Дабі та наголосив на необхідності повноцінної участі Європи в переговорному процесі з РФ, особливо з питань європейської безпеки, підтримки України та зобов'язань, які братиме на себе Європа.

Крім того, сторони скоординували позиції щодо відкриття останніх двох переговорних кластерів та подальших кроків для вступу України до ЄС.