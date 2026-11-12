Новий заступник міністра оборони Плачинта відповідатиме за формування та виконання оборонного бюджету

Олександр Плачинта, який у четвер був призначений Кабінетом міністрів України заступником міністра оборони, відповідатиме за бюджетні питання у відомстві, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства оборони України.

"На новій посаді Олександр Плачинта відповідатиме за формування та виконання оборонного бюджету. Також серед його ключових завдань: управління ресурсами з різних джерел фінансування: держбюджету, міжнародної допомоги, грантів і кредитів; робота з міжнародними партнерами для збереження та посилення довіри до фінансового управління Міністерства оборони; удосконалення системи аудиту та внутрішнього контролю для завчасного виявлення фінансових ризиків", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до призначення заступником міністра він обіймав посаду начальника Головного управління міжнародних оборонних ресурсів Міноборони.

Плачинта, 1995 р.н., отримав правничу освіту та до служби в ЗСУ у 2022-24рр працював юристом. Після служби був спочатку офіцером Головного управління військової юстиції. Потім Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України. У травні 2025 року очолив відділ Управління міжнародних проєктів оборонного відомства, у лютому 2026 року – Управління моніторингу міжнародної військової допомоги Міністерства оборони, а у жовтні того ж року – Головне управління міжнародних оборонних ресурсів.

Як повідомлялося, раніше у четвер Кабінет міністрів України призначив Плачинту заступником міністра оборони, звільнивши з цієї посади Василя Шкуракова.