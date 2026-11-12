Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Новий заступник міністра оборони Плачинта відповідатиме за формування та виконання оборонного бюджету

1 хв читати
Додати як джерело
Новий заступник міністра оборони Плачинта відповідатиме за формування та виконання оборонного бюджету

Олександр Плачинта, який у четвер був призначений Кабінетом міністрів України заступником міністра оборони, відповідатиме за бюджетні питання у відомстві, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства оборони України.

"На новій посаді Олександр Плачинта відповідатиме за формування та виконання оборонного бюджету. Також серед його ключових завдань: управління ресурсами з різних джерел фінансування: держбюджету, міжнародної допомоги, грантів і кредитів; робота з міжнародними партнерами для збереження та посилення довіри до фінансового управління Міністерства оборони; удосконалення системи аудиту та внутрішнього контролю для завчасного виявлення фінансових ризиків", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до призначення заступником міністра він обіймав посаду начальника Головного управління міжнародних оборонних ресурсів Міноборони.

Плачинта, 1995 р.н., отримав правничу освіту та до служби в ЗСУ у 2022-24рр працював юристом. Після служби був спочатку офіцером Головного управління військової юстиції. Потім Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України. У травні 2025 року очолив відділ Управління міжнародних проєктів оборонного відомства, у лютому 2026 року – Управління моніторингу міжнародної військової допомоги Міністерства оборони, а у жовтні того ж року – Головне управління міжнародних оборонних ресурсів.

Як повідомлялося, раніше у четвер Кабінет міністрів України призначив Плачинту заступником міністра оборони, звільнивши з цієї посади Василя Шкуракова.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#міноборони #кадри #фінансування
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Росія відмовилася обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці – Зеленський

Росія відмовилася обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці – Зеленський

Під час вчорашніх перемовин в Абу-Дабі російська сторона заявила, що не має дозволу обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення ударів по е…

Читати
Обмеження в роботі системи Starshield створює перешкоди у функціонуванні української системи ППО – Генштаб

Обмеження в роботі системи Starshield створює перешкоди у функціонуванні української системи ППО – Генштаб

Збої в роботі системи Starshield зменшують спроможності української системи ППО щодо протидії реактивним БПЛА противника та іншим типам загроз. Війсь…

Читати
СБУ заявляє про активізацію спроб РФ проводити ІПСО проти Служби безпеки, у тому числі з використанням розслідувань НАБУ

СБУ заявляє про активізацію спроб РФ проводити ІПСО проти Служби безпеки, у тому числі з використанням розслідувань НАБУ

Служба безпеки України заявляє, що фіксує активізацію спроб РФ проводити інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО) проти Служби безпеки, у тому ч…

Читати