Новим СЕО авіакомпанії SkyUp Airlines стане екстопменеджер фінансового напряму "Укрзалізниці" Попель

Авіакомпанія SkyUp Airlines та туристичний оператор Join UP! в межах трансформації в міжнародну туристичну групу повідомила про зміну в управлінській команді, зокрема СЕО SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов перейшов на позицію Group Commercial Officer (GCO) та очолить комерційну трансформацію групи, тоді як новим генеральним директором авіакомпанії стане Дмитро Попель, який раніше працював у групі "Нафтогаз України" та АТ "Укрзалізниці".

Згідно з релізом SkyUp Airlines, компанії трансформуються в міжнародну туристичну групу, яка об'єднує туроператорів під брендом Join Up!, SkyUp, мережу франчайзингових туристичних агенцій, роздрібну мережу Travel Shop та власну приймаючу компанію (DMC).

Зазначається, що Сєроухов в межах нової посади відповідатиме за формування інтегрованої комерційної стратегії групи, що передбачає створення туристичного сервісу навколо клієнта.

Зокрема, одним із пріоритетів у роботі Сєроухова буде розвиток взаємодії між бізнесами, використання спільних ресурсів та підвищення економічної ефективності всіх бізнесів групи, тоді як керівники окремих бізнесів зберігатимуть самостійність в операційному управлінні, продажах і реалізації затверджених стратегій.

"Ми пройшли великий шлях – від розвитку туристичного бізнесу в Україні до створення міжнародної групи, яка об'єднує туризм, авіацію та власні канали продажів. Сьогодні наше головне завдання – не просто розвивати кожен бізнес окремо, а навчитися використовувати весь наш потенціал та ухвалювати рішення з позиції спільного результату", – цитуються у релізі слова Сєроухова.

У свою чергу призначення Попеля на посаду СЕО авіакомпанії є частиною розвитку управлінської команди SkyUp Airlines та подальшого оновлення бізнес-моделі авіакомпанії.

Водночас в авіакомпанії наголосили, що він очолить компанію офіційно після погодження призначення з боку Державної авіаційної служби України (ДАСУ).

У SkyUp Airlines пояснили, що серед основних пріоритетів Попеля буде підвищення операційної та економічної ефективності, розвиток польотної програми та флоту, а також посилення співпраці з партнерами.

"Для мене це призначення символізує моє повернення в авіацію – галузь, із якою пов'язана важлива частина мого професійного досвіду", – зауважив у релізі Попель.

В авіакомпанії додали, що Попель упродовж кар'єри обіймав керівні посади у фінансовому напрямі АТ "Укрзалізниці". Крім того, очолював фінансовий напрям альянсу" Українська авіаційна група", до якого входили авіакомпанії "АероСвіт", "Дніпроавіа", "Донбасаеро" та "Роза вітрів".

Серед іншого, останніми роками працював у структурах Групи "Нафтогаз України", в межах яких відповідав за економіку та фінанси дивізіону "Розвідка та видобування".