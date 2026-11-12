Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Новим СЕО авіакомпанії SkyUp Airlines стане екстопменеджер фінансового напряму "Укрзалізниці" Попель

2 хв читати
Додати як джерело
Новим СЕО авіакомпанії SkyUp Airlines стане екстопменеджер фінансового напряму "Укрзалізниці" Попель

Авіакомпанія SkyUp Airlines та туристичний оператор Join UP! в межах трансформації в міжнародну туристичну групу повідомила про зміну в управлінській команді, зокрема СЕО SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов перейшов на позицію Group Commercial Officer (GCO) та очолить комерційну трансформацію групи, тоді як новим генеральним директором авіакомпанії стане Дмитро Попель, який раніше працював у групі "Нафтогаз України" та АТ "Укрзалізниці".

Згідно з релізом SkyUp Airlines, компанії трансформуються в міжнародну туристичну групу, яка об'єднує туроператорів під брендом Join Up!, SkyUp, мережу франчайзингових туристичних агенцій, роздрібну мережу Travel Shop та власну приймаючу компанію (DMC).

Зазначається, що Сєроухов в межах нової посади відповідатиме за формування інтегрованої комерційної стратегії групи, що передбачає створення туристичного сервісу навколо клієнта.

Зокрема, одним із пріоритетів у роботі Сєроухова буде розвиток взаємодії між бізнесами, використання спільних ресурсів та підвищення економічної ефективності всіх бізнесів групи, тоді як керівники окремих бізнесів зберігатимуть самостійність в операційному управлінні, продажах і реалізації затверджених стратегій.

"Ми пройшли великий шлях – від розвитку туристичного бізнесу в Україні до створення міжнародної групи, яка об'єднує туризм, авіацію та власні канали продажів. Сьогодні наше головне завдання – не просто розвивати кожен бізнес окремо, а навчитися використовувати весь наш потенціал та ухвалювати рішення з позиції спільного результату", – цитуються у релізі слова Сєроухова.

У свою чергу призначення Попеля на посаду СЕО авіакомпанії є частиною розвитку управлінської команди SkyUp Airlines та подальшого оновлення бізнес-моделі авіакомпанії.

Водночас в авіакомпанії наголосили, що він очолить компанію офіційно після погодження призначення з боку Державної авіаційної служби України (ДАСУ).

У SkyUp Airlines пояснили, що серед основних пріоритетів Попеля буде підвищення операційної та економічної ефективності, розвиток польотної програми та флоту, а також посилення співпраці з партнерами.

"Для мене це призначення символізує моє повернення в авіацію – галузь, із якою пов'язана важлива частина мого професійного досвіду", – зауважив у релізі Попель.

В авіакомпанії додали, що Попель упродовж кар'єри обіймав керівні посади у фінансовому напрямі АТ "Укрзалізниці". Крім того, очолював фінансовий напрям альянсу" Українська авіаційна група", до якого входили авіакомпанії "АероСвіт", "Дніпроавіа", "Донбасаеро" та "Роза вітрів".

Серед іншого, останніми роками працював у структурах Групи "Нафтогаз України", в межах яких відповідав за економіку та фінанси дивізіону "Розвідка та видобування".

 

 

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Транспорт/Телеком
Редактор · Політичні новини
#авіакомпанія #сео
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Росія відмовилася обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці – Зеленський

Росія відмовилася обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці – Зеленський

Під час вчорашніх перемовин в Абу-Дабі російська сторона заявила, що не має дозволу обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення ударів по е…

Читати
Обмеження в роботі системи Starshield створює перешкоди у функціонуванні української системи ППО – Генштаб

Обмеження в роботі системи Starshield створює перешкоди у функціонуванні української системи ППО – Генштаб

Збої в роботі системи Starshield зменшують спроможності української системи ППО щодо протидії реактивним БПЛА противника та іншим типам загроз. Війсь…

Читати
СБУ заявляє про активізацію спроб РФ проводити ІПСО проти Служби безпеки, у тому числі з використанням розслідувань НАБУ

СБУ заявляє про активізацію спроб РФ проводити ІПСО проти Служби безпеки, у тому числі з використанням розслідувань НАБУ

Служба безпеки України заявляє, що фіксує активізацію спроб РФ проводити інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО) проти Служби безпеки, у тому ч…

Читати