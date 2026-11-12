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Події

Чоловік, який відкрив стрільбу поблизу Білого дому, помер

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Чоловік, який раніше в четвер відкрив вогонь по людях у Вашингтоні, помер, повідомляє телеканал NBC News з посиланням на джерела.

"Поліція Вашингтона, округ Колумбія, повідомила, що одна людина загинула і четверо дістали поранення внаслідок стрілянини в спортзалі неподалік від Логан-Серкл. Один із поранених перебуває в критичному стані", – йдеться в повідомленні NBC News на сайті.

За даними джерел у федеральних правоохоронних органах, підозрюваний у стрілянині мертвий. Поліція повідомила, що з ним розмовляли телефоном, перш ніж виявили його з вогнепальним пораненням, яке він завдав собі сам. Поліція вважає, що підозрюваний у стрілянині мав "конфлікт", пов'язаний із багатоквартирним будинком.

Спортзал Vida Fitness, де сталася стрілянина, закрито до подальшого повідомлення.

Раніше надходили суперечливі дані про кількість загиблих і постраждалих. Згідно з останніми офіційними даними поліції, жертвою стрілянини стала одна людина, ще четверо дістали поранення.

Повідомлялося, що чоловік відкрив вогонь біля фітнес-центру Vida Fitness неподалік Білого дому у Вашингтоні. Розташовані поблизу школи закрили в межах заходів безпеки.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
Перекладач · Переклад і редагування новин
#ситуація #стрілянина #сша
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