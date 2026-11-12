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Трамп вважає, що новим головою Nvidia має стати ексгендиректор Apple Кук

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President Donald Trump in the Cabinet Room
President Donald Trump in the Cabinet Room | Фото: Official White House Photo by Daniel Torok

Президент США Дональд Трамп заявив, що після відходу Дженсена Хуана з посад головного виконавчого директора та президента Nvidia Corp. очолити компанію міг би колишній генеральний директор Apple Тім Кук.

"Тепер, коли генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан, який зробив чудову роботу, пішов у відставку, є лише одна людина, яка може зайняти його місце, – Тім Кук з Apple. Легенда замінить легенду!" – написав він у соцмережі Truth Social у четвер.

Хуан залишив компанію на тлі скандалу навколо його стосунків з підприємицею китайського походження Еліс Хуан, яку підозрюють у роботі на розвідку КНР. Як пишуть ЗМІ, її метою було обійти заборону на постачання передових чипів до Китаю.

У середу The New York Times повідомила, що в Хуана був ще один позашлюбний роман – з однією зі співробітниць керівної ланки, яка перебувала в його прямому підпорядкуванні. За інформацією видання, йдеться про віцепрезидентку Nvidia Кімберлі Павелл, яка відповідала за бізнес у сфері охорони здоров'я.

Хуан володіє близько 3,6% акцій Nvidia і є четвертим за величиною акціонером компанії.

Кук обіймав посаду гендиректора Apple з 2011 по 2026 рік, після цього він став головою ради директорів компанії.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Перекладач · Переклад і редагування новин
#позиція #трамп #nvidia #сша
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