На Львівщині відбулися перші змагання "Дикі НРК" серед військових команд

У Трускавці на Львівщині 10-11 листопада презентували унікальний формат військово-спортивних змагань – "Дикі НРК". Це новий проєкт від спільноти "Дика Родина", де беруть участь підрозділи наземних роботизованих комплексів (НРК).

Як повідомили організатори, захід відбувся за підтримки головнокомандувача Збройних сил України генерал-майора Михайла Драпатого та присвячений 35-річчю створення ЗСУ.

Це були дебютні змагання, проведені серед операторів наземних роботизованих комплексів. Раніше проводилися змагання в бігу з перешкодами "Дика гонка" та серед бойових операторів БПЛА "Дикі дрони".

У "Диких НРК" взяли участь 20 команд Сил оборони України, які прибули безпосередньо із зони бойових дій. Серед них: представники Сухопутних військ, СБС, ДШВ, ССО, Морської піхоти, ТРО, Держприкордонслужби, Національної поліції та навчальних центрів.

Учасники "Диких НРК" змагалися у трьох дисциплінах: Крос – гонка на швидкість та вправність подолання перешкод. Команди стартували групами по чотири розрахунки. У півфіналі зустрілися 8 лідерів, а вже у фіналі за першість боролися 3 екіпажі. Переможців визначали за двома критеріями: часом проходження дистанції та майстерністю керування НРК, зокрема точністю й правильністю подолання перешкод.

Off-road – проходження НРК по трасі з максимальними перешкодами: автомобільними шинами, колодами, водною ділянкою з багнюкою та крутими поворотами. Команди проходили дистанцію по черзі. Оцінювали швидкість і майстерність керування, а за перекидання комплексу судді нараховували штрафний час.

Медична евакуація – евакуація за допомогою НРК у форматі наближеному до "wargaming". Тобто своєрідне відпрацювання бойової операції з евакуації пораненого з поля бою – від планування маршруту до транспортування на фінальну точку.

Формат етапу евакуації було реалізовано спільно з Офісом Військового омбудсмана. Під час підготовки команда також консультувалася із бойовими медиками ЦСО "А" Служби безпеки України, Державної прикордонної служби та Збройних Сил України.

Змагання розгорталися на двох локаціях: "командному пункті" та точці евакуації, де поруч з умовним пораненим перебував його побратим. Застосовуючи телемедицину, медики команд мали пояснити статисту, як правильно надати допомогу пораненому. Судді також оцінювали, наскільки якісно команди спланували місію.

Змагання "Дикі НРК" від об'єднання "Дика Родина" створені з метою психологічного відновлення та реабілітації українських військових шляхом участі у військово-спортивному турнірі; сприяння розвитку напряму наземних роботизованих комплексів за рахунок прямої взаємодії військових та виробників; популяризації військової служби в підрозділах безпілотних систем Сил оборони України; можливості для вітчизняних виробників отримати унікальний фідбек про власні вироби від кінцевого споживача та вдосконалити свої винаходи під актуальні потреби війська.

Призовий фонд для учасників змагань було сформовано за рахунок субвенцій місцевого бюджету від Львівської ОВА (6 млн гривень) та Командуванням Сил логістики ЗСУ (6 комплексів НРК "Рись Pro").

Результати змагань НРК (крос+off-road) наступні:

1 місце – 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ – 3 млн грн субвенції від Львівської ОВА; 3 комплекси НРК "Рись PRO"; комплекс НРК "ДНІПРОСТАР" від виробника Star Factory, та сертифікат на 100 тис. грн від компанії Roboneers.

2 місце: 155 навчальний центр "Варан" – 2 млн грн субвенції від Львівської ОВА; 2 комплекси НРК "Рись PRO". 3 місце: 157 ОМБр "Night Ghosts" – 1 млн грн субвенції від Львівської ОВА; 1 комплекс НРК "Рись PRO".

Результати етапу MEDEVAC (евакуація на НРК): 1 місце – 93 ОМБр "Холодний Яр": сертифікат від Tabletki.ua; сертифікати на переобладнання кейсеваків від майстерні Frame.

2 місце – 4 полк ССО "Рейнджер": сертифікат від Tabletki.ua; сертифікати на переобладнання кейсеваків від майстерні Frame.

3-5 місця – 80 ОДШБр "Галицька", 33 ОМБр імені Дмитра "Байди" Вишневецького, 71 ОАЕМБр: сертифікати на отримання ліків від партнера.