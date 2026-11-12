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Віткофф: До наступного раунду переговорів щодо миру в Україні долучаться європейці

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Віткофф: До наступного раунду переговорів щодо миру в Україні долучаться європейці

Спеціальний посланець США Стів Віткофф після завершення переговорів з Володимиром Путіним заявив, що підтвердив, що до наступних переговорів щодо українського конфлікту долучаться представники Європи, повідомляє CNN.

"Вони наші партнери, і для них важливо бути залученими", – сказав Віткофф журналістам у московському аеропорту Внуково безпосередньо перед тим, як американські посланці покинули РФ.

Переговори між президентом Путіним та посланцями США Джаредом Кушнером і Віткоффом завершилися в Москві після того, як троє обговорили останній раунд переговорів щодо України в Абу-Дабі, який завершився без прориву.

"Я думаю, що прогресу досягнуто. Я думаю, що його було досягнуто раніше сьогодні", – сказав Віткофф. "Ніхто не думав, що ми збираємося відновити тристоронні переговори. Ми їх відновили. Ми призначили нову зустріч".

"Я думаю, що загалом (ми мали) дуже ґрунтовні та детальні обговорення всіх тем, які, сподіваюся, вплинуть на наступні багатосторонні дискусії", – додав Кушнер.

Очікується, що посланці США тепер вирушать до Дубліна, Ірландія, де зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та розкажуть йому про московську зустріч.

Ці поїздки відбулися після дводенних переговорів у столиці ОАЕ між російськими, українськими та американськими переговірниками – перших у своєму роді з лютого, – на яких, за словами Києва, було досягнуто прогресу з деяких питань, але чіткого вирішення не було.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#путін #віткофф #європа
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