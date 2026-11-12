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Корецький обговорив з єврокомісаркою з гумдопомоги конкретні потреби України для проходження зими

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Корецький обговорив з єврокомісаркою з гумдопомоги конкретні потреби України для проходження зими
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Прем'єр-міністр Сергій Корецький обговорив з єврокомісаркою з питань гуманітарної допомоги та управління кризами Аджею Лябіб потребу України в резервній генерації, зарядних станціях, автобусах і мобільних укриттях для великих міст.

"Під час нашої другої розмови детально обговорили конкретні потреби і рішення, які допоможуть людям пройти зиму в умовах російського терору. Це резервна генерація та пальне до неї, зарядні станції для домівок, логістика для постачання пального, автобуси, щоб транспорт працював незалежно від відключень, мобільні укриття для великих міст, а також посилення наявних мостових конструкцій", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За цого словами, сторони координують дії, щоб спільними зусиллями якнайшвидше вийти на конкретні рішення.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#розмова #єврокомісар #премєр
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