Корецький обговорив з єврокомісаркою з гумдопомоги конкретні потреби України для проходження зими

Прем'єр-міністр Сергій Корецький обговорив з єврокомісаркою з питань гуманітарної допомоги та управління кризами Аджею Лябіб потребу України в резервній генерації, зарядних станціях, автобусах і мобільних укриттях для великих міст.

"Під час нашої другої розмови детально обговорили конкретні потреби і рішення, які допоможуть людям пройти зиму в умовах російського терору. Це резервна генерація та пальне до неї, зарядні станції для домівок, логістика для постачання пального, автобуси, щоб транспорт працював незалежно від відключень, мобільні укриття для великих міст, а також посилення наявних мостових конструкцій", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За цого словами, сторони координують дії, щоб спільними зусиллями якнайшвидше вийти на конкретні рішення.