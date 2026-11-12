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Події

У Києві викрили незаконний продаж автомобілів, призначених для потреб ЗСУ

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Правоохоронці викрили військового, який перебуваючи у СЗЧ, намагався продавати призначені для Збройних сил України автомобілі.

"Управління внутрішньої безпеки у ЗС України ГУ ВСП отримало інформацію про можливе незаконне заволодіння групою військовослужбовців транспортним засобом, який належить жителю Києва. За наявною інформацією, один із військовослужбовців, перебуваючи у СЗЧ, розміщував на інтернет-платформах, зокрема OLX, оголошення про продаж автомобілів, переданих для користування військовим частинам", – йдеться у повідомленні військової служби правопорядку у Телеграмі у четвер.

Зазначається, що умовами продажу зазначалися передача транспортного засобу лише за технічним паспортом, без переоформлення, а також оплата готівкою. Вартість одного з автомобілів становила $5 400.

30 жовтня працівники УВБ у ЗС України ГУ ВСП спільно з працівниками відділу кримінальної поліції Подільського УП ГУНП у м. Києві провели заходи з встановлення місцезнаходження автомобіля та організації його повернення власнику. У результаті спільної роботи слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві вилучено транспортний засіб. Надалі автомобіль повернули власнику.

Військовослужбовця затримано. Наразі триває встановлення всіх обставин події, після чого його діям буде надано правову оцінку відповідно до вимог законодавства.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#авто #військова #поліція
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