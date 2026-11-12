У Києві викрили незаконний продаж автомобілів, призначених для потреб ЗСУ

Правоохоронці викрили військового, який перебуваючи у СЗЧ, намагався продавати призначені для Збройних сил України автомобілі.

"Управління внутрішньої безпеки у ЗС України ГУ ВСП отримало інформацію про можливе незаконне заволодіння групою військовослужбовців транспортним засобом, який належить жителю Києва. За наявною інформацією, один із військовослужбовців, перебуваючи у СЗЧ, розміщував на інтернет-платформах, зокрема OLX, оголошення про продаж автомобілів, переданих для користування військовим частинам", – йдеться у повідомленні військової служби правопорядку у Телеграмі у четвер.

Зазначається, що умовами продажу зазначалися передача транспортного засобу лише за технічним паспортом, без переоформлення, а також оплата готівкою. Вартість одного з автомобілів становила $5 400.

30 жовтня працівники УВБ у ЗС України ГУ ВСП спільно з працівниками відділу кримінальної поліції Подільського УП ГУНП у м. Києві провели заходи з встановлення місцезнаходження автомобіля та організації його повернення власнику. У результаті спільної роботи слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві вилучено транспортний засіб. Надалі автомобіль повернули власнику.

Військовослужбовця затримано. Наразі триває встановлення всіх обставин події, після чого його діям буде надано правову оцінку відповідно до вимог законодавства.