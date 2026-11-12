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Зеленський обговорив із Туском допомогу Польщі в підготовці України до зими та постачанні пального

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Президент України Володимир Зеленський у Дубліні обговорив із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском допомогу Польщі в підготовці України до зими та збільшенні можливостей сполучення між країнами, зокрема для постачання пального.

"Дипломатія, фронт та ситуація з російськими ударами – головне, що сьогодні обговорили. Говорили і про те, як Польща може допомогти нам підготуватися до цієї зими та збільшити можливості сполучення між нашими країнами, зокрема для постачання пального. Це те, що справді може підтримати енергетичну стійкість України", – написав Зеленський у телеграм-каналі за підсумками зустрічі.

Окремо Зеленський і Туск обговорили кроки, які можуть прискорити вступ України до Європейського Союзу. Президент зазначив, що Україна розглядає членство в ЄС як одну з гарантій безпеки для себе та всієї Європи.

Зеленський також подякував Туску за початок військових навчань країн Коаліції охочих, перший етап яких проходить у Польщі. За словами президента, ці навчання мають сприяти побудові надійної системи безпеки в майбутньому.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#польща #зеленський #туск
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