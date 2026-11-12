Путін під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером обговорював іноземний контингент в Україні й перемир'я в Костянтинівці

Зустріч спецпосланців президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа й Джареда Кушнера з Володимиром Путіним у Кремлі в четвер тривала близько двох з половиною годин і вже завершилася, повідомляють російські медіа.

У переговорах брали участь помічники Путіна Юрій Ушаков і Володимир Мединський, а також спецпредставник з інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними державами, голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Під час зустрічі глава держави-агресора назвав можливу присутність іноземних військ в Україні "загрозою національній безпеці РФ".

Також Путін запропонував провести гуманітарну операцію в місті Константинівці Донецької області, аналогічну операції в місті Олешки Херсонської області, і стверджував, що РФ гарантуватиме безпеку, оскільки нібито "на розмінування потрібно п'ять діб".

Віткофф повідомив, що поінформує президента України Володимира Зеленського про результати зустрічі в Кремлі, й висловив сподівання, що сторони зможуть оголосити про планування наступної зустрічі в рамках тристоронніх переговорів.

Як повідомлялося, переговори в Абу-Дабі у вівторок завершилися після обіду й тривали близько чотирьох годин, у середу в столиці ОАЕ відбулися російсько-українські переговори, які тривали близько двох годин, а також раунд переговорів із представниками країн Європи.

Під час переговорів удалося досягти домовленості про масштабний обмін полоненими – 1 тис. на 1 тис. або більше – найближчим часом. Основну увагу приділили питанням гарантій безпеки – для України та Європи загалом. Окремо обговорювали вимоги РФ щодо гарантій безпеки для неї. Також обговорили відновлення України й формування нової архітектури європейської безпеки в умовах кризи довіри. Загалом переговори тривали близько чотирьох годин.

Україну на переговорах представляли голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустем Умєров, керівник Офісу президента України Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибицький, а також голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

США на переговорах представляли спецпосланці президента Дональда Трампа Стівен Віткофф і Джаред Кушнер, а також командувач Європейського командування Збройних сил США та верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО (ОВС) у Європі (SACEUR) генерал Алексус Грінкевич.

Російську делегацію очолював помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Крім того, повідомлялося, що до складу російської делегації входили заступники міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков і Михайло Галузін, начальник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ігор Костюков і заступник начальника Головного оперативного управління російського Генштабу Юрій Жигарловський.

Віткофф і Кушнер раніше оголосили, що після зустрічі в Абу-Дабі відвідають РФ, де зустрінуться з Путіним, а потім вирушать до Дубліна, де із середи перебуває Зеленський.