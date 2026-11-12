За жовтень зареєстровано 12 випадків отруєння чадним газом, 4 випадки – серед дітей

В Україні за жовтень зареєстровано 12 випадків отруєння чадним газом, в тому числі чотири випадки серед дітей, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

МОЗ зауважує, що випадки отруєння чадним газом пов'язані з облаштуванням будинків генераторами, пічками та іншими приладами для обігріву.

"Чадний газ не має кольору, запаху чи смаку, тому людина не може відчути його у повітрі. Навіть невелика концентрація газу може бути небезпечною для здоров'я, а отруєння – розвинутися за лічені хвилини", – повідомляє відомство.