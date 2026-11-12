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Міносвіти закликало виші підготувати чергові гуртожитки з теплом, водою та електрикою для студентів, яким взимку нікуди виїхати

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Міносвіти закликало виші підготувати чергові гуртожитки з теплом, водою та електрикою для студентів, яким взимку нікуди виїхати
Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Міністерство освіти і науки закликає університети переглянути план реагування на надзвичайні ситуації й визначити, яких ресурсів бракує, повідомив заступник міністра Микола Трофименко.

"Університет має бути готовий діяти в надзвичайних ситуаціях одразу, мати план дій якщо зникнуть світло, тепло, вода чи все це разом. Рішення для таких обставин потрібно підготувати заздалегідь", – написав Трофименко в мережі Facebook.

За його словами, з керівниками ЗВО міністерство обговорило різні сценарії роботи взимку.

"Попросив кожен заклад переглянути план реагування й визначити, яких ресурсів бракує. Керівникам підрозділів потрібні короткі інструкції: хто за що відповідає та що робить у перші години. Люди мають знати свої дії, поки керівництво координує роботу всього університету", – розповів він.

Зокрема, на випадок переходу в онлайн потрібно забезпечити роботу навчальних платформ і резервне живлення серверів.

В той же час, для студентів, яким нікуди виїхати, необхідно підготувати чергові гуртожитки з теплом, водою та електрикою.

"Просимо університети використати досвід попередніх зим і підготувати пункти підтримки. Там студенти, працівники та мешканці поруч зможуть зігрітися й зарядити телефон. В січні-лютому 2026 року діяло близько 150 таких пунктів, зокрема понад 30 у Києві", – вписав заступник міністра.

Трофименко додав, що паралельно напрацьовується наказ Міносвіти щодо роботи університетів у надзвичайних ситуаціях.

"Плани закладів і потреби в підтримці опрацьовуємо разом із їхніми керівниками", – додав він.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#зима #студенти #гуртожитки
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