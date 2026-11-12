Верховний Суд пом'якшив покарання ексголові ДСА Сальнікову до 2 років позбавлення волі

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду (ККС ВС) пом'якшив покарання колишньому голові Державної судової адміністрації України (ДСА) Олексію Сальнікову з трьох до двох років позбавлення волі за одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями Верховного Суду.

В телеграм-каналі в четвер Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) зазначає, що 12 листопада ККС ВС пом'якшив покарання Сальнікову.

У САП нагадують, що вироком Вищого антикорупційного суду від 6 серпня 2025 року Сальнікова визнано винуватим в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями Верховного Суду на користь комерційного підприємства, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, та засуджено до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки.

"Ухвалою Апеляційної палати ВАКС від 02.12.2025 це рішення залишено без змін. Верховний Суд змінив ці рішення в частині призначеного покарання, пом'якшивши його до 2 років позбавлення волі. В іншій частині вирок залишено без змін", – зазначають в антикорупційній прокуратурі.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Сальніков уже відбуває покарання.

Як повідомлялося, 6 серпня 2025 року ВАКС визнав винним ексголову ДСА Олексія Сальнікова у зловживанні впливом та призначив йому покарання у вигляді 3-х років позбавлення волі.

В лютому 2024 року антикорупційні органи України скерували до суду справу за обвинуваченням колишнього голови Державної судової адміністрації (ДСА) у підбурюванні до дачі хабаря суддям Верховного Суду.

У межах досудового розслідування встановлено, що в березні 2023 року голова ДСА України отримав $7,5 тис. Частину цих коштів він мав намір залишити собі, а $5 тис. нібито слід було передати суддям за ухвалення рішення в інтересах комерційного підприємства.

Після викриття на хабарництві колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князева очільник ДСА продовжував переконувати, що обумовлене рішення буде ухвалено і з цього приводу він планує поспілкуватися з головою одного з касаційних судів. Водночас наміру спілкуватися він не мав, кошти передавати будь-кому для вирішення цього питання не збирався, як і не збирався повертати отримані кошти особі.