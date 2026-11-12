Київська облрада створила комісію для перевірки виконання "планів стійкості"

Київська обласна рада створила тимчасову контрольну комісію, яка перевірятиме виконання тзв "планів стійкості" та готовність об'єктів життєзабезпечення і критичної інфраструктури Київської області до зимового періоду.

Як повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність", ініціатором створення комісії став депутат Київської обласної ради з фракції "Євросоліданість" Володимир Горковенко. "Зима на носі, а деякі заходи й досі не профінансовані. У нас є енергооб'єкти, які отримали на свій захист нуль обіцяного фінансування. І тепер пропонується їх перенести на наступний рік", – зазначив він.

На своїй сторінці у Facebook Горковенко зазначив, що "Плани стійкості не витримали перевірки". "Причини озвучила Тимчасова слідча комісії Верховної ради. Виявляється, на захист трьох енергооб'єктів на Київщині було виділено 2 млрд грн. І цей захист мала збудувати фірма, котра у своєму штаті має 3 співробітника і одного крокодила. Було б смішно, якби не було так холодно і блекаут у деяких громадах по 4 дні. Не краща ситуація і з Регіональним планом стійкості. У нас є об'єкти, які отримали нуль гривень на спорудження захисту. Тому їх фінансування пропонується перенести на наступний рік. Хоча мова йде не про 2 мільярди, а лише про 12 мільйони", – написав він.

Депутат зазначив, що запропонував створити тимчасову контрольну комісію, що "має перевірити як виконуються ці Плани і, якщо є проблеми із фінансуванням, то хто в цьому винен".

Повідомляється, що рішення підтримали всі фракції обласної ради: "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина" та "За майбутнє". За нього проголосували 57 депутатів. Головою комісії обрали депутата від "Євросолідарності" Романа Титикала.

За даними політсили, комісія перевірятиме стан виконання Регіональної програми стійкості та Комплексного плану стійкості Київської області на 2026 рік, а також відповідних місцевих програм і планів стійкості територіальних громад. Серед основних завдань – оцінка реальної спроможності громад забезпечувати водо- і теплопостачання, а також безперебійну роботу лікарень та закладів соціальної сфери під час тривалих відключень електроенергії. Окрема увага буде приділена перевірці фінансування та фактичних результатів робіт: комісія має зіставити передбачені кошти з реальними обсягами виконаних робіт і поставленого обладнання, зокрема перевірити використання коштів державного, обласного та місцевих бюджетів.

Як зазначено в тексті рішення, комісія також має "визначити потреби громад у підтримці з боку області".

Термін повноважень комісії становитиме один рік із дня її утворення. Водночас передбачено регулярне звітування: не пізніше ніж через шість місяців комісія повинна подати на розгляд сесії письмовий звіт про виконану роботу з висновками та пропозиціями. Крім того, кожні три місяці вона інформуватиме профільну постійну комісію обласної ради про результати своєї діяльності.

Створення тимчасової контрольної комісії має забезпечити депутатський контроль не лише за формальним виконанням планів стійкості, а й за реальним станом підготовки громад Київщини до зими, ефективністю використання коштів та готовністю критичної інфраструктури працювати в умовах можливих тривалих відключень електроенергії.

Джерела:

https://eurosolidarity.org/2026/11/12/kyyivska-oblrada-pidtrymala-inicziatyvu-yevrosolidarnosti-i-stovryla-komisiyu/

https://www.facebook.com/volodimir.gorkovenko/posts/pfbid07xdtewUzSf55ve6YRYhNbHRehthXivjDyyFJs2zeHtNAyKyXK7FgFGspzYExA9XCl