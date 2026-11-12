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Естонія спрямує EUR6,5 млн на підготовку України до зими, зокрема на постачання локомотивів – МЗС

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Естонія спрямує EUR6,5 млн на підготовку України до зими, зокрема на постачання локомотивів – МЗС

Естонія надасть додаткові 6,5 мільйона євро, щоб допомогти Україні підготуватися до зими, повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Росія продовжує атакувати критичну інфраструктуру України, серед основних цілей якої – транспортні мережі. Від початку повномасштабної агресії Росія знищила понад 600 локомотивів, а атаки на залізничний сектор України продовжують наростати", – зазначив міністр у Х.

Він наголосив, що підтримка зв'язку та мобільності України є ключовою для збереження її стійкості та руху економіки.

Так, у співпраці з естонськими залізничними компаніями Естонія виділить 4,5 мільйона євро на постачання локомотивів до України.

"Ми також внесемо 2 мільйони євро до програми SPUR 2.0 від World Bank Group, що допоможе підтримувати ключові державні послуги, одночасно сприяючи відновленню та реконструкції України", – йдеться у дописі.

Очільник МЗС запевнив, що Естонія "стоїть пліч-о-пліч з Україною на кожному кроці, у кожному сезоні та перед кожним викликом".

Глава МЗС України Андрій Сибіга подякував естонському колезі, наголосивши, що ця "своєчасна та вкрай необхідна підтримка, зокрема для залізничного сектору, є особливо важливою, оскільки Росія посилює атаки на критичну інфраструктуру України напередодні зими".

"Естонія вкотре демонструє виняткове лідерство, солідарність та глибоке розуміння нагальних потреб України. Ми високо цінуємо послідовну відданість Естонії перетворювати політичну підтримку на конкретну та практичну допомогу", – написав він у Х.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#допомога #естонія
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