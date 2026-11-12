Більшість українців вказують на зростання рівня російських гібридних загроз та на необхідність підтримки ветеранів

Більшість українців (68%) оцінюють рівень російських гібридних загроз як високий, а 57% вважають, що він зростає, свідчать результати опитування, проведеного 18-23 вересня соціологічною компанією Rating Group на замовлення Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС) в Україні (EUAM Ukraine) та представленого 11 листопада.

Найбільше занепокоєння у респондентів викликає онлайн-вербування людей російськими спецслужбами для вчинення злочинів (44%).

Крім того, під час опитування респондентам ставили запитання про те, які, на їхню думку, проблеми мають ветерани російсько-української війни та які, на їхню думку, мають бути види їх підтримки. Серед головних проблем ветеранів респонденти називають посттравматичний стресовий розлад і стрес (63%), інвалідність (62%) та проблеми зі здоров'ям (53%). Найбільше змінилася частка тих, хто називає інвалідність: у 2025 році – 54%.

Найбільш бажаними видами підтримки ветеранів, на думку українців, є реабілітація (62%), а також працевлаштування та медична допомога (по 44%). Про підтримку спільнот ветеранів кажуть 30%, про освіту й навчання – 5%.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 2000 респондентів віком 18 років і старших в усіх підконтрольних уряду областях. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 2,2 в. п. з довірчою ймовірністю 0,95).