Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Більшість українців вказують на зростання рівня російських гібридних загроз та на необхідність підтримки ветеранів

1 хв читати
Додати як джерело
Більшість українців вказують на зростання рівня російських гібридних загроз та на необхідність підтримки ветеранів

Більшість українців (68%) оцінюють рівень російських гібридних загроз як високий, а 57% вважають, що він зростає, свідчать результати опитування, проведеного 18-23 вересня соціологічною компанією Rating Group на замовлення Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС) в Україні (EUAM Ukraine) та представленого 11 листопада.

Найбільше занепокоєння у респондентів викликає онлайн-вербування людей російськими спецслужбами для вчинення злочинів (44%).

Крім того, під час опитування респондентам ставили запитання про те, які, на їхню думку, проблеми мають ветерани російсько-української війни та які, на їхню думку, мають бути види їх підтримки. Серед головних проблем ветеранів респонденти називають посттравматичний стресовий розлад і стрес (63%), інвалідність (62%) та проблеми зі здоров'ям (53%). Найбільше змінилася частка тих, хто називає інвалідність: у 2025 році – 54%.

Найбільш бажаними видами підтримки ветеранів, на думку українців, є реабілітація (62%), а також працевлаштування та медична допомога (по 44%). Про підтримку спільнот ветеранів кажуть 30%, про освіту й навчання – 5%.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 2000 респондентів віком 18 років і старших в усіх підконтрольних уряду областях. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 2,2 в. п. з довірчою ймовірністю 0,95).

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#вербування #ветерани #соцопитування
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Росія відмовилася обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці – Зеленський

Росія відмовилася обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці – Зеленський

Під час вчорашніх перемовин в Абу-Дабі російська сторона заявила, що не має дозволу обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення ударів по е…

Читати
Обмеження в роботі системи Starshield створює перешкоди у функціонуванні української системи ППО – Генштаб

Обмеження в роботі системи Starshield створює перешкоди у функціонуванні української системи ППО – Генштаб

Збої в роботі системи Starshield зменшують спроможності української системи ППО щодо протидії реактивним БПЛА противника та іншим типам загроз. Війсь…

Читати
СБУ заявляє про активізацію спроб РФ проводити ІПСО проти Служби безпеки, у тому числі з використанням розслідувань НАБУ

СБУ заявляє про активізацію спроб РФ проводити ІПСО проти Служби безпеки, у тому числі з використанням розслідувань НАБУ

Служба безпеки України заявляє, що фіксує активізацію спроб РФ проводити інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО) проти Служби безпеки, у тому ч…

Читати