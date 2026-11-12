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Події

Двоє постраждалих у Златополі Харківської області внаслідок удару "Бандеролей"

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ЗС РФ ударили, за попередньою інформацією, двома ракетами S-8000 (типу "Бандероль") по Златополю (Харківська обл.), зафіксовано влучання по цивільному підприємству, розташованому поблизу житлової забудови, є постраждалі, повідомив міський голова Микола Бакшеєв.

"Внаслідок ворожого удару постраждали двоє цивільних людей, чоловік 1938 року народження та дитина 2015 року народження", – написав Бакшеєв у телеграм-каналі.

За його словами, підприємство зазнало значних руйнувань, на його території виникла пожежа. Також пошкоджено кілька приватних домоволодінь. Згоріло кілька автомобілів.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Регіональні новини
Редактор · Політичні новини
#постраждалі #харківщина
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