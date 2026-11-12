Двоє постраждалих у Златополі Харківської області внаслідок удару "Бандеролей"

ЗС РФ ударили, за попередньою інформацією, двома ракетами S-8000 (типу "Бандероль") по Златополю (Харківська обл.), зафіксовано влучання по цивільному підприємству, розташованому поблизу житлової забудови, є постраждалі, повідомив міський голова Микола Бакшеєв.

"Внаслідок ворожого удару постраждали двоє цивільних людей, чоловік 1938 року народження та дитина 2015 року народження", – написав Бакшеєв у телеграм-каналі.

За його словами, підприємство зазнало значних руйнувань, на його території виникла пожежа. Також пошкоджено кілька приватних домоволодінь. Згоріло кілька автомобілів.