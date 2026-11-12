Bring Kids Back UA закликала британський парламент підтримати повернення українських дітей та протидію їх мілітаризації РФ

Bring Kids Back UA закликала парламент Великої Британії підтримувати багаторічне фінансування пошуку, повернення та реінтеграції українських дітей, розширювати санкції проти причетних до їх незаконного переміщення та наполягати на безумовному поверненні дітей у межах будь-яких мирних переговорів.

Як повідомляє пресслужба ініціативи, брифінг, присвячений індоктринації та мілітаризації українських дітей Росією, відбувся у парламенті Великої Британії за участю членів Палати громад і Палати лордів.

"Росія створила конвеєр, що починається з пропаганди в дитсадку, продовжується мілітаризованою освітою та парамілітарними програмами і готує дітей до служби в російській армії. Ця система має перетворити українських дітей на людський ресурс для російської воєнної машини. Тому протидія їй – питання безпеки не лише України", – сказав керівник ініціативи Максим Максимов, йдеться у пресрелізі, який отримало агентство "Інтерфакс-Україна".

Bring Kids Back UA також подякувала Великій Британії за підтримку зусиль із повернення українських дітей. Зокрема, британська сторона виділила 7 млн фунтів стерлінгів на їх пошук, повернення та реінтеграцію, запровадила санкції проти 44 осіб і 15 організацій, причетних до порушень прав українських дітей. Ініціативу підтримують понад 100 британських парламентарів.

Спеціальна посланниця генерального секретаря Ради Європи з питань становища дітей України Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір наголосила на необхідності міжнародної підтримки України в цьому питанні.

"Індоктринація та мілітаризація українських дітей є свідомою спробою Росії розірвати їхній зв'язок із родинами, мовою та країною. Україна не може впоратися з цим сама. Ми маємо забезпечити стале фінансування, притягнення до відповідальності та конкретні дії, щоб повернути додому кожну дитину. Це спільна відповідальність" – підкреслила вона.